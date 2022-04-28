Возрождение футбола в Чернигове

Чернигов был одним из украинских городов, попавших под обстрел кафиров. Однако теперь в город-герой возвращается жизнь, футбол здесь не стал исключением.

Интересно увидеть Боруссия Дортмунд и Германия помогут восстановить разрушенный стадион Десны в Чернигове

Футбольный клуб Чернигов впервые потренировался на родном стадионе. Перед началом рабочего процесса футболисты и штаб команды вместе собрали с поля попавшие на площадку обломки. После чего игроки смогли сыграть в футбол.



Футболисты собираются обломки перед тренировкой / Фото ФК Чернигов

К товарищеской двусторонней игре присоединились главный наставник Валерий Черный, тренер голкиперов Артем Падун, администратор Дмитрий Авраменко и директор "Чернигов-Арены" Анатолий Дудчик.



Футбол возвращается в Чернигов / Фото ФК Чернигов

Подробности. Футбольный клуб Чернигов выступает во Второй лиге Украины. Первую часть сезона закончил на 10-й позиции в турнирной таблице.

Отметим, что еще больше "русского мира" пострадала инфраструктура черниговской Десны. Домашняя арена была полностью разбита. Местные уже начали разбирать завалы и провели первый поединок на разрушенной арене.

Стадион Десны поможет восстанавливать Германию и дортмундскую Боруссию.



Первая тренировка Чернигова / Фото ФК Чернигов