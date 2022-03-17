Йовичевич: У меня в Украине друзья на всю жизнь
Хорватский наставник заслужил своими поступками любовь украинских фанатов. Игорь Йовичевич свободно размалывает на украинском языке. Тренер Днепра-1 обратился к народу Украины.
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Специалист признался, что в течение жизни в Украине всегда чувствовал себя одним из местных жителей. Йовичевич отметил, что жил во Львове и Днепре, эти города расположены в разных частях Украины. Но он никогда не разочаровался в украинском и даже влюбился в наш народ.
Хорватский наставник гордится украинским народом, который мужественно дает сражение российским оккупантам.
Горжусь тем, как вы сейчас в эти ужасы, в ужасной войне, проявляете храбрость и патриотизм. Ваша любовь к Родине, вдохновение – это объединило весь мир, потому что вы защищаете вашу землю, дом, сражаетесь за вашу семью и будущее. Я верю в вас,
– сказал Йовичевич.
Видеообращение Игоря Йовичевича
Напомним, что наставник вместе с супругой выходил на мирную акцию в поддержку Украины в Загребе.
Полный тест от видео по фейсбуку Днепра-1
Дорогие мои украинцы! Обращаюсь к вам как к стране-героини. Обращаюсь к вам, как человек, проживший с вами большую часть жизни. Весь этот период я чувствовал себя одним из вас.
Я жил в разных частях Украины - во Львове и в Днепре, на Востоке и на Западе. Всюду люди прекрасны, вежливы, честны, дружны. Я влюбился в вашу доброту. У меня в Украине друзья на всю жизнь. Это меня делает счастливым человеком.
Горжусь тем, как вы сейчас в эти ужасы, в ужасной войне, проявляете храбрость и патриотизм. Ваша любовь к Родине, вдохновение – это объединило весь мир, потому что вы защищаете вашу землю, дом, сражаетесь за вашу семью и будущее. Я верю в вас.
Уверен, что скоро все закончится, и мы вернемся к мирной и свободной Украине. Держитесь, друзья! Слава Украине!