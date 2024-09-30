"Мы победили": тренер Дюбуа о бое с Усиком

Тренер Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, прокомментировал бой британца с Александром Усиком. Наставник, как и подопечный, до сих пор не может смириться с поражением.

Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Тренер Дюбуа о поражении от Усика

Чарльз отметил, что бой его подопечного против Усика – это знаковый момент и он не сбрасывает его со счетов несмотря на то, что они не получили тогда результаты.

Это была победа по всем параметрам. Это была победа, прежде чем мы проиграли. Даниэль черпает из этого опыт. Он разбил того парня. Он сбил его с ног. Его центральная нервная система была отключена,

– заявил тренер Дюбуа.

Он считает, что Усик был спасен индустрией, рефери и это позволило ему перегруппироваться, поэтому он использовал опыт, чтобы победить.

"Мы провели 15 недель вместе перед боем с Усиком и дрались с левшой, который сейчас является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Прошло 14 месяцев. Чего Даниэль достиг за 14 месяцев? Это невероятно, действительно", – добавил Дон Чарльз.

Справка. В 5-м раунде Усик упал на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил бой, чтобы дать украинскому боксеру время на восстановление. Мнения в сети относительно этого эпизода разделились.

Напомним, что в случае победы в реванше над Тайсоном Фьюри, может состояться реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.