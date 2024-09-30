Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Тренер Дюбуа про поразку від Усика

Чарльз зазначив, що бій його підопічного проти Усика – це знаковий момент і він не скидає його з рахунків попри те, що вони не отримали тоді результати.

Це була перемога за всіма параметрами. Це була перемога, перш ніж ми програли. Даніель черпає з цього досвід. Він розбив того хлопця. Він збив його з ніг. Його центральна нервова система була відключена,

– заявив тренер Дюбуа.

Він вважає, що Усик був врятований індустрією, рефері і це дозволило йому перегрупуватися, тому він використав досвід, щоб перемогти.

"Ми провели 15 тижнів разом перед боєм з Усиком і билися з шульгою, який зараз є абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Минуло 14 місяців. Чого Даніель досяг за 14 місяців? Це неймовірно, справді", – додав Дон Чарльз.

Довідка. У 5-му раунді Усик впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення. Думки в мережі щодо цього епізоду розділилися.

Нагадаємо, що у разі перемоги у реванші над Тайсоном Ф'юрі, може відбутися реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.