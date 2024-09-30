В августе 2023 года Александр Усик защищал свои пояса в бою против "Динамита". Украинский боец одержал победу нокаутом в девятом раунде.



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Отказывается воспринять реальность

До того произошел противоречивый эпизод, который до сих пор некоторые не могут забыть. В пятом раунде британец откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усику дали пять минут, чтобы прийти в себя.

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, высказался о том моменте. Он резко раскритиковал и обвинил украинского боксера в мошенничестве, сообщает talkSPORT.

"Усик? Это фейк. На первый взгляд, это профессионал своего дела, гений, но на самом деле Усик – это фальшивка, мошенник и лжец! Он говорит, что верующий человек, говорит, что верит в Бога. Но если ты веришь в Бога, то должен знать одну из десяти заповедей – не ври!

Его не существовало после удара по корпусу в бою с Дюбуа, я это видел вживую и мне не нужны никакие повторы. Он обманом смог вернуться в бой, это был удар по корпусу", – сказал Чарльз.



Тот самый удар Дюбуа ниже пояса / Скриншот из трансляции

Интересно. Ранее Дон Чарльз высказался о потенциальном реванше Джошуа – Дюбуа. Он заявил, что "раненый зверь является самым опасным".

Отметим, что следующий бой Александр Усик проведет 21 декабря против Тайсона Фьюри. В случае победы украинца, существует вероятность, что состоится битва за абсолют против Даниэля Дюбуа. О возможности такого сценария уже заявили команды обоих боксеров.