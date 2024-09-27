Бывшие чемпионы мира Крис Алгиери и Пол Малиньяджи, а также легендарный тренер Тедди Атлас составили рейтинг из лучших боксеров хевивейта. Они объявили свой топ-5, который возглавил Александр Усик, сообщает ProBox TV.

Читайте также Украинский боксер неожиданно возглавил рейтинг WBC

Усик – босс хевивейта

Пятое место в этом рейтинге занял Чжан Чжилей, а четвертая строчка досталась бывшему чемпиону мира Джозефу Паркеру. Тройку замкнул обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа, вторым стал Тайсон Фьюри.

"Он один из лучших боксеров в истории. Реально, он был абсолютным чемпионом в крузервейте, он был абсолютом в супертяжелом весе. Он реально дерется в такой весовой категории, к которой он не принадлежит, и он побил всех лучших ребят. Он побил Дюбуа, Джошуа, Тайсона, всех парней.

Я смотрел бой Джошуа – Дюбуа, и я такой: "Усик настолько хорош. Он побил двух этих ребят". Он замечательный спортсмен, и он просто победитель. Он просто парень, который побеждает. Он не знает, как проигрывать – вот почему он там, где он находится", – заявил Алгиери.

С этим мнением согласился и Пол Малиньяджи. Он добавил, что победа в реванше против Тайсона Фьюри станет сверхважной для наследия украинца:

Он один из лучших в истории прямо сейчас. Вы только что слышали, как Крис перечислил имена боксеров, которым он нанес поражение в этой эре. Он один из лучших за все время в любом случае. Если зафиксировать это все победой в реванше – это будет действительно фундаментально и невероятно для него.

Напомним, что реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Ожидается, что победитель этого боя следующий поединок может провести против Даниэля Дюбуа за звание абсолюта хевивейта.