Тренер Черноморца хочет оставить арендованных игроков Динамо: фанаты клуба будут против

Новый главный тренер Черноморца Роман Григорчук не против арендованных футболистов Динамо. Наставник готов оставить в своей команде 7 – 8 динамовцев.

Григорчук может получить негативный фидбек от фанатов

"Моряки" хотели бы, чтобы арендованные у Динамо футболисты доиграли сезон в Одессе. Сейчас стороны ведут переговоры.

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Динамовцы могут помочь Черноморцу исправить ситуацию в чемпионате. На зимний перерыв одесситы ушли на 13 месте, имея в своем активе 14 очков.

8 января подопечные Романа Григорчука выходят из отпуска, а уже на следующий день отправляются на сборы в Турцию.

"Моряки" уже попрощались с Артуром Авагимяном. По информации СМИ, следующим клубом футболиста станет Александрия.

Динамовцы в составе Черноморца

В первой части сезона за одесский клуб выступало 16 футболистов Динамо, которые были арендованы одесситами.

Вратарь : Владислав Кучерук.

: Владислав Кучерук. Защитники : Кристиан Беловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко.

: Кристиан Беловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко. Полузащитники : Богдан Белошевский, Мохаммед Кадири, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Георгий Циташвилиі.

: Богдан Белошевский, Мохаммед Кадири, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Георгий Циташвилиі. Нападающие: Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.

Интересно, что этих футболистов главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу предложил наставнику бухарестского Динамо. Румын хочет помочь клубу из родной страны, чтобы тот усилился и сумел улучшить свою ситуацию в турнирной таблице.

Фанаты против такой политики клуба

Болельщики Черноморца неоднократно выступали против арендованных игроков Динамо. Фанаты совершали нападения на клубный автобус "моряков", забрасывали его камнями, файерами и дымовыми шашками.

Последний раз такой инцидент был перед матчем против Металлиста 1925. Ультрас требовал у руководства команды изменить политику клуба.