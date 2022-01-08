Григорчук может получить негативный фидбек от фанатов
"Моряки" хотели бы, чтобы арендованные у Динамо футболисты доиграли сезон в Одессе. Сейчас стороны ведут переговоры.
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Динамовцы могут помочь Черноморцу исправить ситуацию в чемпионате. На зимний перерыв одесситы ушли на 13 месте, имея в своем активе 14 очков.
8 января подопечные Романа Григорчука выходят из отпуска, а уже на следующий день отправляются на сборы в Турцию.
"Моряки" уже попрощались с Артуром Авагимяном. По информации СМИ, следующим клубом футболиста станет Александрия.
Динамовцы в составе Черноморца
В первой части сезона за одесский клуб выступало 16 футболистов Динамо, которые были арендованы одесситами.
- Вратарь: Владислав Кучерук.
- Защитники: Кристиан Беловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко.
- Полузащитники: Богдан Белошевский, Мохаммед Кадири, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Георгий Циташвилиі.
- Нападающие: Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.
Интересно, что этих футболистов главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу предложил наставнику бухарестского Динамо. Румын хочет помочь клубу из родной страны, чтобы тот усилился и сумел улучшить свою ситуацию в турнирной таблице.
Фанаты против такой политики клуба
Болельщики Черноморца неоднократно выступали против арендованных игроков Динамо. Фанаты совершали нападения на клубный автобус "моряков", забрасывали его камнями, файерами и дымовыми шашками.
Последний раз такой инцидент был перед матчем против Металлиста 1925. Ультрас требовал у руководства команды изменить политику клуба.