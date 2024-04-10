Челси уже далеко не первый год подряд никак не может вернуть себя в верхушку клубов АПЛ. Многомиллионные трансферы, смены тренеров не способствуют улучшению результатов. Немало надежд болельщики "синих" возлагали на Михаила Мудрика, который пополнил состав лондонского клуба в середине января 2023-го года.

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Как в Челси отзываются о развитии Мудрика

А невероятная сумма, которую за него выложили в Челси, только добавляло ответственности на плечи украинского футболиста.

С момента перехода Мудрик провел в футболке Челси 50 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Однако тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино не впечатлен игрой украинца и его развитием в лондонском клубе.

Наставники разочарованы, что левый вингер сборной Украины до сих пор не имеет влияния на команду.

Было много слухов о возможном трансфере Мудрика из английского клуба. Этого даже после некоторых матчей требовали болельщики "аристократов". Но со временем все затихло.

Зато руководство Челси выделит деньги на летнюю трансферную компанию. Клуб попытается усилить атакующую линию. "Синие" нацелены на подписание одного из лидеров Атлетик Бильбао Нико Уильямса. Также в английском клубе выставят на трансферный рынок нескольких игроков.

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Челси занимает 9-е место, набрав 44 балла. Подопечные Почеттино долго не могли выбраться из 11-12 позиций турнирной таблицы. Но волевая победа над МЮ (4:3) и ничья (2:2) с Шеффилдом подняли "синих" в таблице.

Свой следующий поединок Челси проведет 15 апреля, "синие" будут принимать Эвертон. Это будет украинская встреча Михаила Мудрика и Виталия Миколенко. Начало в 22:00 (по Киеву).