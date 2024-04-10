Челсі вже далеко не перший рік поспіль ніяк не може повернути себе у верхівку клубів АПЛ. Багатомільйонні трансфери, зміни тренерів не сприяютьь покращенню результатів. Чимало надій уболівальники "синіх" покладали на Михайла Мудрика, який поповнив склад лондонського клубу у середині січня 2023-го року.

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А неймовірна сума, яку за нього виклали у Челсі, лише додавало відповідальності на плечі українського футболіста.

Від моменту переходу Мудрик провів у футболці Челсі 50 матчів, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами. Однак тренерський штаб на чолі з Маурісіо Почеттіно не вражений грою українця та його розвитком у лондонському клубі.

Наставники розчаровані, що лівий вінгер збірної України досі не має впливу на команду.

Були багато чуток щодо можливого трансферу Мудрика із англійського клубу. Цього навіть після деяких матчів вимагали уболівальники "аристократів". Але з часом усе затихло.

Натомість керівництво Челсі виділить гроші на літню трансферну компанію. Клуб спробує підсилити атакувальну лінію. "Сині" націлені на підписання одного із лідерів Атлетік Більбао Ніко Вільямса. Також в англійському клубі виставлять на трансферний ринок декількох гравців.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Челсі посідає 9-те місце, набравши 44 бали. Підопічні Почеттіно довго не могли вибратись із 11-12 позицій турнірної таблиці. Але вольова перемога над МЮ (4:3) та нічия (2:2) із Шеффілдом підійняли "синіх" у таблиці.

Свій наступний поєдинок Челсі проведе 15 квітня, "сині" прийматимуть Евертон. Це буде українська зустріч Михайла Мудрика та Віталія Миколенка. Початок о 22:00 (за Києвом).