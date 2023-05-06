"Яремчуку еще рано возвращаться": тренер Брюгге об уже третьем отсутствии украинца в заявке на игру
Источник:Voetbalprimeur
Дела Романа Яремчука в бельигийском коллективе идут далеко не самым ярким образом. Тренер Брюгге не готов давать украинцу игровое время.
Роман Яремчук уже в третий раз из четырех матчей оказывается вне заявки Брюгге на матч. У украинца есть конфликт с руководством команды.
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Время для перемен
Главный тренер Брюгге Рик де Мил в преддверии матча чемпионата Бельгии против Унион Сент-Жиллуаз сообщил о том, что украинский форвард данный поединок пропустит. Для Романа такое событие становится нормальным явлением в бельгийском коллективе, поскольку Яремчук пропускает третий матч своей команды, не попав в заявку. Коуч Брюгге ситуацию объяснил малословно.
Для Романа Яремчука тоже слишком рано возвращаться в игру,
– сказал Рик де Мил.
Брюгге заявлял, что украинец пропустил несколько тренировок по болезни, однако украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что у Яремчука конфликт со спортивным директором бельгийского коллектива. Все бы почти ничего, однако эта персона имеет серьезное влияние на кадровые решения тренерских штабов команды, что и могло повлиять на игровую практику украинца. Также ранее гуляла информация, что Яремчук летом может покинуть Брюгге, а претендентом на него является клуб германской Бундеслиги.
Украинский форвард в Бельгии
- Приход Яремчука в Брюгге стал его вторым визитом в Бельгию. Ранее Роман выступал за Гент, где показывал хорошую результативность, забив 47 голов в 121 матче. К тому же он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Гента.
- Брюгге вернул Романа в Бельгию из Бенфики за 17 миллионов евро, что стало рекордом чемпионата Бельгии.
- Но вот Яремчук своей цене пока не отвечает, поскольку в 26 матчах он забил всего два гола и отдал три ассиста.
- Что касается обидевшихся на Яремчука фанов Гента, то они решили оскорбить украинского форварда в ответ, вывесив на матчах баннеры с надписями "Смерть предателям", "Яремчук – Иуда". Впоследствии болельщиков "буйволов" за это наказали.