"Растет в своем влиянии": тренер Брентфорда высоко оценил прогресс Ярмолюка

В сезоне-2023/2024 в клубах Английской Премьер-лиги выступает пять украинских футболистов. Четверо из них являються игроками национальной сборной и стабильными представителями основного состава своих команд.

В последний месяц к ним добавился еще один футболист, который дебютировал в сильнейшем первенстве мира. Им стал 19-летний Егор Ярмолюк, который летом 2022 подписал контракт с Брентфордом, но не смог сразу закрепиться в основном составе.

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В Брентфорде довольны украинцем

Тем не менее, он постоянно играл за вторую команду и постепенно подпускался к первой. Благодаря стабильному прогрессу юный футболист получил свой шанс и стал одиннадцатым игроком из Украины в истории, который сыграл в АПЛ.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк прокомментировал последние выступления полузащитника своей команды Егора Ярмолюка и заверил, что очень доволен, что украинец демонстрирует на поле и в тренировочном процессе.

Он работает все лучше и лучше. За последние 5-6 недель он хорошо тренировался и показал, что должен быть частью этой команды. Он заслужил сыграть против Бернли, Челси, Вест Хема и Ливерпуля. Он просто растет в своем влиянии, я очень доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора,

– сказал Франк.

Отметим, что в каждом из последних четырех матчей Брентфорда в Английской Премьер-лиге Егор Ярмолюк выходил на замену и получал примерно по 15-20 минут игрового времени, пока он не отличался результативными действиями, хотя в матче с Челси имел очень хороший шанс.

. Следующий матч Брентфорд сыграет 25 ноября против Арсенала Александра Зинченко. Начало встречи в 19.30.