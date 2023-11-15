Протягом останнього місяця до них додався ще один футболіст, який дебютував у найсильнішій першості світу. Ним став 19-річний Єгор Ярмолюк, котрий влітку 2022 року підписав контракт з Брентфордом, але не зміг одразу закріпитися в основному складі.

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У Брентфорді задоволені українцем

Проте він постійно грав за другу команду та поступово підпускався до першої. Завдяки стабільному прогресу юний футболіст отримав свій шанс та став одинадцятим гравцем з України в історії, хто зіграв в АПЛ.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував останні виступи півзахисника своєї команди Єгора Ярмолюка та запевнив, що дуже задоволений тим, що українець демонструє на полі та у тренувальному процесі.

Він працює все краще та краще. Протягом останніх 5-6 тижнів він добре тренувався й показав, що повинен бути частиною цієї команди. Він заслужив зіграти проти Бернлі, Челсі, Вест Гема і Ліверпуля. Він просто зростає у своєму впливі, я дуже задоволений тим, що я бачу. Ми дуже віримо в Єгора,

– сказав Франк.

Зазначимо, що в кожному з останніх чотирьох матчів Брентфорда в Англійській Прем'єр-лізі Єгор Ярмолюк виходив на заміну та отримував приблизно по 15-20 хвилин ігрового часу, поки він не відзначався результативними діями, хоча в матчі з Челсі мав дуже хороший шанс.

Довідка. Наступний матч Брентфорд зіграє 25 листопада проти Арсенала Олександра Зінченка. Початок зустрічі о 19:30.