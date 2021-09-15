Тренер Бенфики неожиданно сравнил киевское Динамо с московским Спартаком

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш поделился мыслями после выездного матча против киевского Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Жезуш после 0:0 с Динамо на "Олимпийском" довольно дипломатично ответил на вопрос о разнице между киевлянами и московским Спартаком, который лиссабонцы уверенно переиграли на пути к групповому раунду ЛЧ.

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"С кем было сложнее – с Динамо или Спартаком? Интересный вопрос. Обе команды достаточно качественные, это сильные соперники. Возможно, Динамо лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но о двух противостояниях можно сказать, что нам пришлось в них непросто", – заявил Жезуш.

Динамо – Бенфика: главное