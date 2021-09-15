Тренер Бенфики неожиданно сравнил киевское Динамо с московским Спартаком
15 сентября 2021 , 10:13Читати новину українською
Источник:Динамо Киев от Шурика
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш поделился мыслями после выездного матча против киевского Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Жезуш после 0:0 с Динамо на "Олимпийском" довольно дипломатично ответил на вопрос о разнице между киевлянами и московским Спартаком, который лиссабонцы уверенно переиграли на пути к групповому раунду ЛЧ.
К слову Как арбитр не засчитал гол Динамо на последних секундах матча: видео
"С кем было сложнее – с Динамо или Спартаком? Интересный вопрос. Обе команды достаточно качественные, это сильные соперники. Возможно, Динамо лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но о двух противостояниях можно сказать, что нам пришлось в них непросто", – заявил Жезуш.
Динамо – Бенфика: главное
- Игра прошла при преимуществе гостей из Лиссабона, однако киевляне выстояли и сумели сохранить ничью. Даже несмотря на то, что Шапаренко забил гол в конце игры, однако ВАР в том эпизоде определил офсайд.
- В итоге команды разделили по одному очку в Киеве. Следующий матч в Лиге чемпионов команда Мирчу Луческу сыграет против Баварии 29 сентября, а Бенфика в этот день будет принимать Барселону.