Жезуш після 0:0 з Динамо на "Олімпійському" досить дипломатично відповів на питання про різницю між киянами і московським Спартаком, який лісабонці впевнено переграли на шляху до групового раунду ЛЧ.
До слова Як арбітр не зарахував гол Динамо на останніх секундах матчу: відео
"З ким було складніше – з Динамо або Спартаком? Цікаве питання. Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, Динамо краще підготовлено тактично, в сенсі колективної гри. Але про обидва протистояння можна сказати, що нам довелося в них непросто", – заявив Жезуш.
Динамо – Бенфіка: головне
- Гра минула за переваги гостей із Лісабона, проте кияни вистояли та зуміли зберегти нічию. Навіть попри те, що Шапаренко забив гол наприкінці гри, проте ВАР у тому епізоді визначив офсайд.
- У підсумку, команди поділили по одному очку в Києві. Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчу Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.