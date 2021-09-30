Тренер Баварии после разгрома Динамо оценил, на каком месте были бы киевляне в Бундеслиге

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями об игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо (5:0).

После игры во флеш-интервью тренер Баварии похвалил свою команду и оценил вероятный уровень "Динамо" в немецкой Бундеслиге.

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Хорошо сыграли, много моментов создали, ребята сделали все, что я просил. Где было бы Динамо в Бундеслиге? 10 место. Удивило ли чем-то Динамо? Все, что мы ожидали и думали, – так и случилось,

– сказал тренер.

В рамках послематчевой пресс-конференции Нагельсманн также отметил настрой и желание своей команды продолжать атаковать.

"Команда даже после 5:0 хотела продолжать забивать и у нас это почти получилось. Развить это желание у игроков – значит очень много для меня, и ребята показали очень хороший футбол", – заявил Юлиан.

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