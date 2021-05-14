Флик отказал Шахтеру из-за сборной Германии

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что Ханс-Дитер Флик вел переговоры с Шахтером этой весной.

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На кого клуб вышел – Ханс-Дитер Флик. Тот самый Флик, который главный тренер Баварии. Переговоры состоялись, потому что Флик заявил, что покинет Баварию после окончания сезона. Переговоры были, Флик подтвердил, что готов возглавить Шахтера,

– рассказал Денисов.

По словам Денисова, Флик изменил мнение после того, как появилась информация, что тренер Баварии может возглавить сборную Германии.

"Здесь уже Флик по-джентельменски сказал, что от такого предложения не отказываются. Но то, что Флик давал принципиальное согласие возглавить Шахтер – такая информация была", – резюмировал Денисов.

Во главе Баварии Флик дважды выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. Тренер проработал в Баварии полтора года.

В Баварии Флика заменит наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн.

Главным претендентом на тренерское кресло Шахтера остается итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который возглавляет Сассуоло.