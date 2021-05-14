Флік відмовив Шахтарю через збірну Німеччини
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що Ханс-Дітер Флік вів переговори з Шахтарем цієї весни.
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На кого клуб вийшов – Ханс-Дітер Флік. Той самий Флік, який головний тренер Баварії. Переговори відбулися, тому що Флік заявив, що покине Баварію після закінчення сезону. Переговори були, Флік підтвердив, що готовий очолити Шахтаря,
– розповів Денисов.
За словами Денисова, Флік змінив думку після того, як з'явилася інформація, що тренер Баварії може очолити збірну Німеччини.
"Тут вже Флік по-джентельменськи сказав, що від такої пропозиції не відмовляються. Але те, що Флік давав принципову згоду очолити Шахтар – така інформація була", – резюмував Денисов.
- На чолі Баварії Флік двічі виграв Бундеслігу, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини і Суперкубок УЄФА. Тренер пропрацював у Баварії півтора року.
- У Баварії Фліка замінить наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн.
Натомість головним претендентом на тренерське крісло Шахтаря залишається італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який очолює Сассуоло.