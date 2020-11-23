Испанская "Барселона" в Киев на матч против "Динамо" отправилась без части лидеров. Среди них и Лионель Месси.

Капитан "Барселоны" остался в Испании. И против "Динамо" не сыграет. Как и часть его партнеров. В Киев не полетел и Франки Де Йонг, которого главный наставник "Барселоны" Рональд Куман решил оставить вне игры, пишет 24 канал.

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Турнирное положение в Лиге чемпионов достаточно комфортное для нас, к тому же Месси и Де Йонг нуждаются в отдыхе,

– заявил Куман на предматчевой пресс-конференции.

Кроме этих двух игроков, за "Барселону" не сыграют и травмированные Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс и Ансу Фати. Поэтому у "Барселоны" довольно критическое положение с центральными защитниками (например, в первом матче между этими командами в паре с Пике сыграл именно Де Йонг). Поэтому в Киеве на матч может выйти один из игроков молодежной команды "Барселоны".

"Когда в команде ряд травм, мы предоставляем шанс проявить себя молодым игрокам. Оскар Мингеса – один из них", – заявил Куман.

Миколенко разочарован отсутствием Месси

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко не слишком рад, что ему не удастся сыграть против Месси.

"Если честно, я расстроен из-за неучастия в предстоящем матче Месси, а также других травмированных игроков, поскольку в Барселоне я не играл, но мне хотелось бы встретиться на поле с таким игроком", – заявил Миколенко.