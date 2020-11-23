Іспанська "Барселона" до Києва на матч проти "Динамо" відправилася без частини лідерів. Серед них і Ліонель Мессі.

Капітан "Барселони" залишився в Іспанії. І проти "Динамо" не зіграє. Як і частина його партнерів. До Києва не полетів і Франкі Де Йонг, якого головний наставник "Барселони" Рональд Куман вирішив залишити поза грою, пише 24 канал.

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Турнірне становище в Лізі чемпіонів досить комфортне для нас, до того ж Мессі та Де Йонг потребують відпочинку,

– заявив Куман на передматчевій пресконференції.

Окрім цих двох гравців, за "Барселону" не зіграють і травмовані Жерар Піке, Серхі Роберто, Серхіо Бускетс та Ансу Фаті. Тож в "Барселони" доволі критичне становище із центральними захисниками (для прикладу, в першому матчі між цими командами в парі з Піке зіграв саме Де Йонг). Тож в Києві на матч може вийти один з гравців молодіжної команди "Барселони".

"Коли в команді низка травм, ми надаємо шанс проявити себе молодим гравцям. Оскар Мінгеса – один із них", – заявив Куман.

Миколенко розчарований відсутністю Мессі

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко не надто радий, що йому не вдасться зіграти проти Мессі.

"Якщо чесно, я засмучений через неучасть у майбутньому матчі Мессі, а також інших травмованих гравців, оскільки в Барселоні я не грав, але мені хотілося би зустрітися на полі з таким гравцем", – заявив Миколенко.