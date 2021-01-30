Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что итальянский клуб пытается переманить игрока Шахтера Виктора Коваленко.

Источник: Tuttomercatoweb

Главный тренер Аталанты впервые прокомментировал возможный трансфер 24-летнего Виктора Коваленко.

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На вопрос, хочет ли Аталанта усилиться Коваленко зимой 2021 года, Гасперини заявил, что ситуация пока не ясна.

Мы ждем до понедельника. Пока неясно, как все сложится,

– сказал Гасперини.

Что известно о переходе Коваленко в Аталанту

У воспитанника Шахтера 30 июня 2021 года заканчивается контракт с донецким клубом. Уже сейчас Виктор может подписывать предварительное соглашение с другим клубом.

Это означает, что по завершению сделки с Шахтером Коваленко сможет перейти в другой клуб в качестве свободного агента. Тогда Шахтер ничего не заработает на трансфере.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

Итальянские СМИ сообщают, что Аталанта может выкупить Коваленко у Шахтера уже сейчас. В частности, Шахтер якобы заработает 1 миллион евро. Виктор якобы зарабатывать 2 миллиона евро в год.

По информации "ТаТоТаке", Шахтер за продажу Коваленко в Аталанту получит часть от 5% трансферной суммы футболиста (300 тысяч евро).

Также источники "ТаТоТаке" в Украине сообщают, что цифры, которые фигурируют в итальянских СМИ, не соответствуют действительности.

Коваленко должен в ближайшие три дня пройти медосмотр в Аталанте. Сейчас футболист находится в Турции, где Шахтер проводит сборы.

Трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля.