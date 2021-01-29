Руководство итальянской Аталанты готово заплатить за трансфер полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Виктора Коваленко. Хотя летом игрок мог достаться им бесплатно.

Источник: Sky Sports

Аталанта согласилась заплатить один миллион евро отступных за Виктора Коваленко, хотя Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 6 миллионов евро. Такая маленькая сумма за переход украинского футболиста объясняется тем, что летом 2021 года он станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.

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Аталанта перед этим готова была ждать до лета. Но после того, как команду покинул Алехандро Гомес, решила таки ускорить переход Коваленко. И таким образом дать ему время до лета адаптироваться в новой команде и чемпионате.

Сейчас ожидается, что Коваленко должен прибыть в Италию, где должен пройти медосмотр, после чего и будет подписан контракт.

Напомним, что в Аталанте выступает другой украинец – Руслан Малиновский. И именно успешность его выступления и привела к тому, что в Аталанте решили обратить внимание на игроков из Восточной Европы.