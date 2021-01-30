Украинский футболист Виктор Коваленко все ближе к переезду в Италию. Новым клубом футболиста сборной Украины может стать Аталанта.

Источник: Calcio Atalanta

Виктор Коваленко в ближайшие три дня пройдет медосмотр в Аталанте. Об этом сообщает местный итальянский ресурс Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Кстати Шахтер пообещал своему игроку, что не продлит контракт с Тайсоном

24-летний Коваленко сейчас находится в Турции, где продолжаются зимние сборы Шахтера. Ожидается, что он прибудет в Бергамо (Италия) в течение ближайших трех дней – до 1 февраля.

Трансфер затягивается

По информации TMW, переход Коваленко в Аталанту может занять больше времени, чем ожидалось. Сообщается, что встречи, которые были запланированы на утро 30 января, отложены из-за того, что игрок отправился на сбор с "горняками" в Турцию.

Шахтер ждет от Аталанты документов для оформления соглашения.

Следовательно, Аталанта, скорее всего, выкупит контракт Коваленко. Тогда футболист не покинет Шахтер бесплатно в статусе свободного агента.

Итальянские СМИ сообщают, что Аталанта согласилась заплатить 1 миллион евро отступных за Коваленко. В то же время Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

Шахтер не может продать Коваленко дороже, ведь у футболиста 30 июня 2021 года заканчивается контракт.

Кстати. Коваленко в структуре Шахтера с 2013 года. Виктор провел за Шахтер 199 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 12 ассистов. Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины и столько же раз получал Кубок Украины. Еще дважды Коваленко выигрывал Суперкубок Украины.