Тренер Аталанты обозвал рефери, который отменил гол Малиновского

Матч Фиорентина – Аталанта мог закончиться иначе, если бы судья засчитал гол украинца Руслана Малиновского. Главный наставник гостей Джан Пьеро Гасперини обозвал рефери.

Гнев Гасперини

Тренер бергамовского клуба очень эмоционально встретил эпизод с отменой гола Руслана Малиновского. Джан Пьеро Гасперини назвал рефери сумасшедшим.

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64-летний итальянский специалист не мог понять, почему судья не засчитал гол, указав на офсайд у Ханса Хатебура.

С середины второго тайма наставник Атланты наблюдал за матчем с трибун. Арбитр удалил Гасперини из технической зоны, показав ему красную карточку.

После поединка Гасперини отказался от общения с журналистами на пресс-конференции. Это уже не первое такое игнорирование разговора с представителями СМИ. Ранее наставник Аталанты не захотел отвечать на вопросы прессы после ничьей с Ювентусом. В том матче Гасперини тоже остался недоволен работой судей. Матч против Фиорентины закончился минимальным поражением клуба Малиновского (1:0).

Фиаско помешало бергамовскому клубу догнать Ювентус в таблице. Аталанта с 44 очками идет по пятам. До туринцев отставание в три балла.

Следующий поединок подопечные Гасперини сыграют в Лиге Европы против греческого Олимпиакос (24 февраля).

. Малиновский мог забить свой 8-й гол в сезоне-2021/2022. В 27 матчах Руслан отметился 7 мячами и 2 ассистами.