Гнев Гасперини

Тренер бергамовского клуба очень эмоционально встретил эпизод с отменой гола Руслана Малиновского. Джан Пьеро Гасперини назвал рефери сумасшедшим.

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64-летний итальянский специалист не мог понять, почему судья не засчитал гол, указав на офсайд у Ханса Хатебура.

С середины второго тайма наставник Атланты наблюдал за матчем с трибун. Арбитр удалил Гасперини из технической зоны, показав ему красную карточку.

Интересно. Малиновский мог забить свой 8-й гол в сезоне-2021/2022. В 27 матчах Руслан отметился 7 мячами и 2 ассистами.