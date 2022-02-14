Указали на ошибку судьи
Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил не отвечать на вопросы журналистов после поединка, который закончился мировой 1:1. Наставник остался недоволен работой главного арбитра.
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Вместо Гасперини на разговор с представителями СМИ пришел генеральный директор клуба Умберто Марино. Он раскритиковал судейство и указал на ошибку рефери во время одного из эпизодов.
В Аталанте уверены, что судья должен был удалять игрока Ювентуса Маттейса де Линга, который сыграл рукой, и давать пенальти в ворота туринской команды.
Напомним, что счет в поединке открыл украинец Руслан Малиновский, который отметился сумасшедшим голом со штрафного.
- Аталанта не смогла вплотную приблизиться к Ювентусу в таблице Серии А. Между клубами разница в два очка.
- Бергамовский клуб провел под руководством 64-летнего специалиста 32 матча, в которых одержал 14 побед, расписал 11 мировых и потерпел 7 поражений.
- Гасперини возглавляет Аталанту с 2016 года.