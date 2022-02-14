Указали на ошибку судьи

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил не отвечать на вопросы журналистов после поединка, который закончился мировой 1:1. Наставник остался недоволен работой главного арбитра.

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Вместо Гасперини на разговор с представителями СМИ пришел генеральный директор клуба Умберто Марино. Он раскритиковал судейство и указал на ошибку рефери во время одного из эпизодов.

В Аталанте уверены, что судья должен был удалять игрока Ювентуса Маттейса де Линга, который сыграл рукой, и давать пенальти в ворота туринской команды.

Напомним, что счет в поединке открыл украинец Руслан Малиновский, который отметился сумасшедшим голом со штрафного.