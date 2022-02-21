Гнів Гасперіні
Тренер бергамівського клубу дуже емоційно зустрів епізод із скасуванням голу Руслана Маліновського. Джан П'єро Гасперіні назвав рефері божевільним.
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64-річний італійський фахівець не міг зрозуміти, чому суддя не зарахував гол, вказавши на офсайд у Ханса Хатебура.
Із середини другого тайму наставник Аталанти спостерігав за матчем із трибун. Арбітр вилучив Гасперіні з технічної зони, показавши йому червону картку.
Після поєдинку Гасперіні відмовився від спілкування з журналістами на пресконференції. Це вже не перше таке ігнорування розмови із представниками ЗМІ.
Раніше наставник Аталанти не захотів відповідати на запитання преси після нічиєю з Ювентусом. У тому матчі Гасперіні теж залишився незадоволений роботою суддів.
- Матч проти Фіорентини закінчився мінімальною поразкою клубу Маліновського (1:0).
- Фіаско завадило бергамівському клубу наздогнати Ювентус у таблиці. Аталанта з 44 очками йде п'ятою. До туринців відставання у три бали.
- Наступний поєдинок підопічні Гасперіні зіграють у Лізі Європи проти грецького Олімпіакоса (24 лютого).