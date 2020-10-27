Польская полиция задержала бывшего советника футболиста Роберта Левандовски. Его обвиняют в вымогательстве 20 миллионов евро у игрока "Баварии".

Бывшего советника Левандовского Цезария Кухарского задержали в Варшаве. В его доме полиция провела обыски, сообщает Der Spiegel.

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Правоохранители обвиняют Кухарского в давлении на футболиста с "криминальными угрозами". Он якобы требовал у Левандовского 20 миллионов евро за то, что не будет обнародовать факты, которые могут нанести удар по репутации игрока. О каких именно фактах идет речь-не указано.

Пресс-секретарь Левандовского тоже не предоставил никакой информации об этом деле, сославшись на то, что это может сделать только прокуратура. Футболист в этом уголовном производстве проходит как жертва.

Der Spiegel писал, что между Левандовским и поварским давно ухудшились отношения. Именно Кухарский способствовал переходу футболиста на чемпионате Германии – в дортмундскую "Боруссию". А также занимался его делами по маркетингу и зарплате. Однако в последние месяцы между ними был спор относительно их совместного бизнеса. Левандовский пытался выкупить долю Кухарского, чтобы урегулировать дело в досудебном порядке. Но переговоры провалились.