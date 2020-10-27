Польська поліція затримала колишнього радника футболіста Роберта Левандовського. Його звинувачують у вимаганні 20 мільйонів євро у гравця "Баварії".

Колишнього радника Левандовського Цезарія Кухарського затримали у Варшаві. В його будинку поліція провела обшуки, повідомляє Der Spiegel.

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Правоохоронці звинувачують Кухарського у тиску на футболіста з "кримінальними погрозами". Він нібито вимагав у Левандовського 20 мільйонів євро за те, що не буде оприлюднювати факти, які можуть завдати удару по репутації гравця. Про які саме факти йде мова – не вказано.

Прессекретар Левандовського теж не надав жодної інформації про цю справу, зіславшись на те, що це може зробити лише прокуратура. Футболіст у цьому кримінальному проваджені проходить як жертва.

Der Spiegel писав, що між Левандовським та Кухарським давно погіршилися відносини. Саме Кухарський сприяв переходу футболіста у чемпіонат Німеччини – до дортмундської "Боруссії". А також займався його справами щодо маркетингу та зарплати. Однак в останні місяці між ними був суперечка щодо їх спільного бізнесу. Левандовський намагався викупити частку Кухарського, щоб врегулювати справу у досудовому порядку. Але переговори провалилися.