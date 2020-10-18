Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский продолжает феерить и получать звание одного из лучших бомбардиров немецкого чемпионата. Игрок линии атаки отмечался в воротах всех команд в Германии.

Польский форвард забивал не только всем соперникам, но и "Баварии", когда игрок выступал в составе дортмундской "Боруссии", пишет 24 канал.

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В 4-м туре Бундеслиги Роберт провел великолепный матч против "Арминии", где положил два мяча, которые позволили ему возглавить гонку бомбардиров в чемпионате Германии.

В Бундеслиге не оставалось ни одной команды, которой бы Левандовски не забивал. В новом сезоне в активе польского нападающего 7 результативных ударов только в 4-х встречах. Его ближайший конкурент Андрей Крамарич из "Хоффенхайма", у которого 6 голов.

В целом "Бавария" разгромила "Арминию" 1:4. Дубль в матче также оформил Томас Мюллер.

Карьера Левандовского в "Баварии"