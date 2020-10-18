Левандовский продолжает уничтожать соперников – форвард забил всем командам в Германии
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский продолжает феерить и получать звание одного из лучших бомбардиров немецкого чемпионата. Игрок линии атаки отмечался в воротах всех команд в Германии.
Польский форвард забивал не только всем соперникам, но и "Баварии", когда игрок выступал в составе дортмундской "Боруссии", пишет 24 канал.
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В 4-м туре Бундеслиги Роберт провел великолепный матч против "Арминии", где положил два мяча, которые позволили ему возглавить гонку бомбардиров в чемпионате Германии.
В Бундеслиге не оставалось ни одной команды, которой бы Левандовски не забивал. В новом сезоне в активе польского нападающего 7 результативных ударов только в 4-х встречах. Его ближайший конкурент Андрей Крамарич из "Хоффенхайма", у которого 6 голов.
В целом "Бавария" разгромила "Арминию" 1:4. Дубль в матче также оформил Томас Мюллер.
Карьера Левандовского в "Баварии"
- Зимой 2014 года "Бавария" объявила о подписании польского форварда. В своем первом матче в новой команде Роберт открыл счет своим голам.
- В 2015 году установил рекорд для ведущих чемпионатов Европы, забив в ворота "Вольфсбурга" 5 голов из игры за 9 минут.
- В 2016 году стал первым легионером в Бундеслиге, который забил 30 голов за сезон. В этом году продлил контракт с "Баварией" до 2021 года.
- Рекордные три раза подряд признавался лучшим игроком месяца в "Баварии".
- В футболке мюнхенцев 6 раз становился чемпионом Германии.
- Трижды поднимал над головой Кубок Германии и 4 раза Суперкубок страны в составе "Баварии".
- В 2020 году стал победителем Лиги чемпионов и одержал победу в финале за Суперкубок УЕФА.