Надо забывать и играть в футбол – Петраков о готовности сборной к матчу против Ирландии

8 июня сборная Украины сыграет первый матч в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА против ирландцев. Главный тренер команды Александр Петраков пообщался с журналистами в преддверии игры.

Петраков: Очень истощило это поражение

Наставник "сине-желтых" провел пресс-конференцию перед стартовым матчем национальной команды в Лиге наций-2022/2023.

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По словам Петракова, Лунин, Попов, Игнатенко и Сикан 8 июня смогут сыграть против Ирландии. Также он отметил, что вместо Караваева будет играть другой футболист.

Если бы была возможность переиграть матч с Уэльсом, вы изменили бы что-нибудь?

Я бы ничего не менял.

Будет ли много изменений в составе?

Завтра увидите. У нас еще будет тренировка, как я могу ответить сейчас.

Насколько поражение в Уэльсе эмоционально истощило сборную Украины?

Очень изнурило это поражение, провожу индивидуальные беседы с игроками. Пытаюсь улыбаться и поддерживать своих игроков, потому что я главный тренер и не могу ходить, уронив голову. То, что творится у меня на душе, – это мои дела. Я должен поддерживать игроков в этом тяжелом психологическом состоянии. Я сказал им, что на этом жизнь не кончается. Это уже прошло. День прожил, в прошлом уже не вернешь. Страницу пролистал. Надо забывать и идти дальше. Завтра игра, все поправимо. Надо забывать и играть в футбол. Это спорт.

Как команда восстановилась физически и психологически?

Футболисты, игравшие 5 июня, вчера не тренировались. Дал отдохнуть ребятам. Посмотрим на их состояние. Об эмоциональном состоянии я уже сказал.

Ротань не просил помочь футболистам в матче с Францией в отборе Евро-2023?

Он мне не звонил.

Следующая группа матчей сборной Украины будет в сентябре сложно перестроиться?

Сложно. Мы уехали из Украины еще 30 апреля, не были дома, месяц работали. Ребята были не готовы, провели собрание. Я такой человек, что очень люблю свою страну. Мне нигде не нравится. Лучше моего Киева ничего на земле нет. Хочу домой. Отдохнем. Не знаем, как будет у нас в стране, как будут проводить сезон УПЛ.

В шаге от мечты

Национальная команда 1 июня сыграла против сборной Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022. "Сине-желтые" одержали уверенную победу – 1:3.

Голами отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Уже 5 июня сборная Украины встретилась в Кардиффе с Уэльсом. К сожалению, матч закончился в пользу гостей – 1:0. Автогол Ярмоленко помог валлийцам завоевать вожделенную путевку на Мундиаль в Катар.

Матч Украина – Ирландия состоится 8 июня. Начало в 21:45.