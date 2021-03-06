Травмированные лидеры: сыграют ли Цыганков и Буяльский в ближайших матчах Динамо
Ряд игроков киевского Динамо находятся в лазарете команды. Врач киевлян Андрей Шморгун расставил все точки над "і" и намекнул, сможет ли сыграть Виктор Цыганков уже в следующем матче против Миная.
Источник:официальный сайт Динамо
Главный врач киевского клуба Андрей Шморгун успокоил болельщиков, которые волнуются за здоровье лидеров команды.
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Серьезность травм лидеров
У Виталия Буяльского повреждение голеностопного сустава. Клуб дал футболисту несколько дней на отдых и восстановление. Уже в ближайшее время полузащитник сможет помочь команде на поле.
Виктор Цыганков получил травму в кубковом противостоянии против Колосса в 1/4 финала. В неигровом эпизоде лидер киевлян схватился за заднюю поверхность бедра и захромал. Мирча Луческу не стал рисковать футболистом и сделал замену. После матча игрок сделал МРТ, которое показало, что Виктор почувствовал дискомфорт в мышце из-за спазма в моменте рывка за мячом.
Цыганков уже приступил к беговой работе. Сыграет ли правый вингер в матче с Минаем? Такое решение будет принимать исключительно румынский специалист.
Также в лазарете Динамо находится и защитник Денис Попов. Центрбек уже в течение двух недель залечивает повреждение икроножной мышцы. Восстановление футболиста продлится еще около недели.
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