На нападающего "Динамо" Соля претендуют сразу 6 испанских клубов, – СМИ
СМИ до сих пор продолжают говорить о возможном трансфере испанского нападающего киевского "Динамо" Франа Соля. На этот раз свой интерес к нападающему якобы проявляют сразу 6 испанских клубов.
О возможном переходе Соля в Испанию рассказывает издание Diario de Almeria.
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Кого заинтересовал Фран Соль:
- "Альмерия" (Ла Лига 2),
- "Вальядолид" (Ла Лига),
- "Сельта" (Ла Лига),
- "Эльче" (Ла Лига),
- "Эспаньол" (Ла Лига 2),
- "Жирона" (Ла Лига 2).
По данным издания, киевский клуб планирует получить за форварда 3,5 миллиона евро. В то же время портал Transfermarkt оценивает контракт футболиста в 2 миллиона евро.
Коротко про Франа Соля:
- Игрок перебрался в Украину только зимой 2019 года. Тогда столичный клуб заплатил за нападающего 3,5 миллиона евро, которые сейчас и хочет получить назад.
- Вскоре после перехода форвард получил травму, которая помешала ему до конца раскрыться. За полтора года в "Динамо" он наиграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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