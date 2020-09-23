СМИ до сих пор продолжают говорить о возможном трансфере испанского нападающего киевского "Динамо" Франа Соля. На этот раз свой интерес к нападающему якобы проявляют сразу 6 испанских клубов.

О возможном переходе Соля в Испанию рассказывает издание Diario de Almeria. К слову Артем Кравец перешел в турецкий "Коньяспор" Кого заинтересовал Фран Соль: "Альмерия" (Ла Лига 2),

"Вальядолид" (Ла Лига),

"Сельта" (Ла Лига),

"Эльче" (Ла Лига),

"Эспаньол" (Ла Лига 2),

"Жирона" (Ла Лига 2). По данным издания, киевский клуб планирует получить за форварда 3,5 миллиона евро. В то же время портал Transfermarkt оценивает контракт футболиста в 2 миллиона евро. Коротко про Франа Соля: Игрок перебрался в Украину только зимой 2019 года. Тогда столичный клуб заплатил за нападающего 3,5 миллиона евро, которые сейчас и хочет получить назад.

Вскоре после перехода форвард получил травму, которая помешала ему до конца раскрыться. За полтора года в "Динамо" он наиграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.