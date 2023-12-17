Цыганков не сыграет в следующем матче: тренер Жироны сообщил о травме украинца
Источник:Твиттер Нил Сола
Лидер испанской Ла Лиги Жирона свой следующий матч сыграет в понедельник против Алавеса. Однако в этом матче тренерский штаб не сможет рассчитывать на помощь Виктора Цыганкова.
Накануне Виктор Цыганков почувствовал дискомфорт, из-за чего пропустил тренировку, которая состоялась 17 декабря. Его участие в ближайших матчах Жироны под большим вопросом.
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Сколько пропустит Цыганков
Травму 26-летнего вингера подтвердил главный тренер Жироны Мичел. По его словам, Цыганкову будет тяжело сыграть против Алавеса. Этот матч состоится в понедельник, 18 декабря.
Также под вопросом участие украинца в следующем поединке против Бетиса, запланированного на 21 декабря. Это существенная потеря для Жироны, ведущей борьбу за чемпионство.
Кстати, в начале октября Цыганков из-за травмы пропустил два матча "бело-красных".
- Напомним, что Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах. На счету игрока сборной Украины 3 гола и 3 ассиста.
- В предыдущем туре Жирона унизила Барселону (4:2) в каталонском дерби. На счету украинского дуэта Довбика и Цыганкова гол+пасс.
- В турнирной таблице Жирона на два балла опережает идущий вторым мадридский Реал. В активе "жирондинцев" 41 очко в 16 матчах.