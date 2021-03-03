Киевское Динамо и Колос в среду, 3 марта, сыграют поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021. Поединок можно посмотреть онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Матч Динамо – Колос состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало кубковой игры в 17: 00.

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По телевидению поединок покажет телеканал "2+2". Вместе с тем, игру можно посмотреть онлайн на ютуб-канале Динамо или же FootballHub.

Динамо – Колос: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Украины

Динамо и Колос впервые в истории встретятся в Кубке Украины. До этого команды провели 5 официальных матчей в чемпионате Украины. Статистическое преимущество за Динамо – 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Отметим, что стадия 1/4 финала Кубка Украины стартовала матчем Верес – Заря. Первой в полуфинал прошла Заря. 3 марта, кроме игры Динамо с Колосом, состоятся еще 2 матча четвертьфинала:

Агробизнес – Шахтер

Днепр-1 – Александрия

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится уже в четверг, 4 марта.