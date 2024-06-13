7 недель готовился к этому матчу, – Миколенко признался, считает ли виновным соперника в травме

Виталий Миколенко пропустил концовку клубного сезона из-за повреждения. Он вернулся на футбольное поле в контрольных поединках за сборную, но снова попал в лазарет.

В среду, 11 июня, сборная Украины по футболу провела последний товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы. "Сине-желтые" в Кишиневе одолели Молдову со счетом 4:0.

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Что сказал Миколенко о своей травме

Несмотря на убедительную победу в этом поединке для команды Сергея Реброва, не обошлось и без негативного момента. Уже в первом тайме получил повреждение левый защитник Виталий Миколенко.

Это произошло после эпизода с молдавским защитником Артуром Крачуном. Украинец покинул поле со слезами на глазах и до сих пор неизвестно, сколько ему понадобится времени для восстановления.

Игрок Эвертона обсудил детали неприятного эпизода и рассказал о своем эмоциональном состоянии.

Я, пожалуй, более разъярен был, потому что 7 недель готовился к этому матчу, ведь это последний поединок перед Евро. И травмировался, можно сказать, на ровном месте. Немножко было тяжело мне морально, но команда поддержала очень сильно. Мне очень приятно, что у меня такие есть партнеры, которые всегда поддерживают и скажут правильные слова,

– сказал Миколенко.

Также украинский футболист рассказал, слишком ли грубо, по его мнению, сыграл защитник сборной Молдовы в том моменте.

"Я не сказал бы. Если бы он играл передней ногой мне в голеностоп – было бы грубо, а так – это просто несчастный случай", – считает Виталий.

. Сейчас Виталий Миколенко продолжает делать полное обследование места повреждения. Врач сборной Украины сообщил, что самое страшное, что могло произойти – не подтвердилось, у игрока травма не голеностопа, а сустава Лисфранка.

Напомним, что первый матч на Евро-2024 сборная Украины сыграет уже 17 июня против Румынии. Также соперниками по группе "сине-желтых" станут Словакия и Бельгия.