У середу, 11 червня, збірна України з футболу провела останній товариський матч перед стартом чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" в Кишиневі здолали Молдову з рахунком 4:0.

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Що сказав Миколенко про свою травму

Попри переконливу перемогу в цьому поєдинку для команди Сергія Реброва, не обійшлося й без негативного моменту. Вже у першому таймі отримав пошкодження лівий захисник Віталій Миколенко.

Це сталося після епізоду з молдовським захисником Артуром Крачуном. Українець залишив поле зі сльозами на очах і досі невідомо, скільки йому знадобиться часу для відновлення.

Гравець Евертона обговорив деталі неприємного епізоду та розповів про свій емоційний стан.

Я, мабуть, більш розлючений був, тому що 7 тижнів готувався до цього матчу, адже це останній поєдинок перед Євро. І травмувався, можна сказати, на рівному місці. Трішки було важко мені морально, але команда підтримала дуже сильно. Мені дуже приємно, що в мене такі є партнери, які завжди підтримують і скажуть правильні слова,

– сказав Миколенко.

Також український футболіст розповів, чи занадто грубо, на його думку, зіграв захисник збірної Молдови в тому моменті.

"Я не сказав би. Якби він грав передньою ногою мені в гомілкостоп – було б грубо, а так – це просто нещасний випадок", – вважає Віталій.

Важливо. Наразі Віталій Миколенко продовжує робити повне обстеження місця ушкодження. Лікар збірної України повідомив, що найстрашніше, що могло статися – не підтвердилось, у гравця травма не гомілкостопу, а суглоба Лісфранка.

Нагадаємо, що перший матч на Євро-2024 збірна України зіграє вже 17 червня проти Румунії. Також суперниками по групі "синьо-жовтих" стануть Словаччина та Бельгія.