Миколенко провалил поединок АПЛ и покинул поле из-за травмы – видеообзор матча

Украинский легионер дважды позволил игрокам Борнмута отличиться в воротах Пикфорда. Сам Виталий не доиграл даже первый тайм, а его команда потерпела разгромное поражение.

Борнмут – Эвертон 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 70.

В АПЛ продолжаются поединки 16 тура. В первой игре субботы произошла сенсация – Брентфорд вырвал на выезде победу над действующим чемпионом Манчестер Сити.

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Также в первый день тура отыграл свой матч Эвертон, пишет 24 канал. Команда Фрэнка Лэмпарда отправилась в гости к одному из аутсайдеров чемпионата Борнмута. Уже традиционно со старта вышел украинский защитник "Ирисок" Виталий Миколенко.

Впрочем, наш игрок пробыл на поле всего полчаса. Виталий получил повреждение и вынужден был уступить Коулмену место уже в середине первого тайма.

Провалы Николенко в обороне

До этого Эвертон уже дважды пропустил и оба раза – не без ошибки Николенко. Сначала после удара Соланке не удержал мяч в руках Пикфорда. Первым в сфере был Тавернье, которого не успел накрыть украинец.

А уже через семь минут в штрафной "ирисок" случилась суматоха, в которой Виталий не уследил за Киффером Муром. Валлиец в итоге с пары метров вколотил головой мяч в пустые ворота Пикфорда.

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После перерыва мерсисайдцы также не поражали и уже без Миколенко в составе пропустили третий. В середине второго тайма Кук выполнил подачу со штрафного и Энтони оказался первым в воздухе.

Борнмут без проблем удержал сухую победу и обогнал Эвертон в таблице, поднявшись на 13-е место. В свою очередь мерсисайдцы опустились на 17-ю позицию, опережая зону вылета лишь на один балл.

Видеообзор матча Борнмут – Эвертон: