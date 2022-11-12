Борнмут – Евертон 3:0

Голи: Таверньє, 18, Мур, 25, Ентоні, 70.

В АПЛ продовжуються поєдинки 16 туру. У першій грі суботи сталася сенсація – Брентфорд вирвав на виїзді перемогу над чинним чемпіоном Манчестер Сіті.

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Також у перший день туру відіграв свій матч Евертон, пише 24 канал. Команда Френка Лемпарда відправилась в гості до одного з аутсайдерів чемпіонату Борнмута. Вже традиційно зі старту вийшов український захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Втім наш гравець пробув на полі всього півгодини. Віталій отримав пошкодження та вимушений був поступитись Коулмену місцем вже в середині першого тайму.

Провали Миколенка в обороні

До цього Евертон вже двічі пропустив і обидва рази – не без помилки Миколенка. Спочатку після удару Соланке не втримав м'яч у руках Пікфорд. Першим на сфері був Таверньє, якого не встиг накрити українець.

А вже за сім хвилин у карному майданчику "ірисок" трапилась суматоха, в якій Віталій не встежив за Кіффером Муром. Валлієць у підсумку з пари метрів вколотив головою м'яч у порожні ворота Пікфорда.

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Після перерви мерсисайдці так само не вражали і вже без Миколенка у складі пропустили третій. В середині другого тайму Кук виконав подачу зі штрафного і Ентоні виявився першим у повітрі.

Борнмут без проблем втримав суху перемогу і обігнав Евертон у таблиці, піднявшись на 13 місце. У свою чергу мерсисайдці опустились на 17 позицію, випереджаючи зону вильоту лише на один бал.

Відеоогляд матчу Борнмут – Евертон: