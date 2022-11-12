Манчестер Сити – Брентфорд 1:2

Голы: Фоден, 45+1 – Тони, 16, Тони, 90+8.

В чемпионате Англии стартовал 16 тур АПЛ, пишет 24 канал. В эти выходные пройдут последние игры перед чемпионатом мира, который начнется через неделю в Катаре.

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В первой игре уикенда действующий чемпион Манчестер Сити принимал крепкого середняка в лице Брентфорда. Посреди недели Гвардиола дал отдых ряду лидеров в Кубке лиги, что не помешало команде пройти Челси.

Теперь же на игру чемпионата испанец вернул почти всех основных футболистов в стартовый состав. Восстановился даже Эрлинг Холанд, пропускавший прошлые игры из-за повреждений.

Феерия Тони

Впрочем, в отчетном поединке норвежец оказался бессильным перед насыщенной защитой Брентфорда. Манкунианцы пропустили уже на 16-й минуте, когда после выноса вратаря и скидки головой Тони добил сферу в сетку.

Хозяева смогли сравнять счет перед самым перерывом. Фил Фоден в ощупь из паса Аканджи пробил из-за пределов штрафной. Райя не справился с этим выстрелом.

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Весь второй тайм инициатива была в ногах Сити, однако подопечные Гвардиолы нанесли всего два удара в створ ворот. Брентфорд же сделал ставку на содержание, но умудрился даже перевыполнить задание. На восьмой компенсированной минуте Брентфорд выбежал в скоростную контратаку.

Дасилва на фланге нашел возможность прострелить в центр, где Тони остался один и пробил Эдерсона, оформив дубль. Более того, Айвен мог и хет-трик оформлять через минуту, но после его удара Де Брюйне выбил мяч почти с линии ворот.

Арсенал идет лидером на перерыв

Таким образом, МанСити терпит уже второе поражение в сезоне и идет на международный перерыв вторым в турнирной таблице АПЛ. Расстояние от лидера Арсенала составляет 2 балла, но "канониры" еще не отыграли свой матч против Вулверхэмптона в этом туре.

За Брентфорд на матч был заявлен украинец Егор Ярмолюк, однако футболист просидел всю игру на скамье запасных. Победа над Манчестером Сити позволила лондонцам подняться на 10 место в АПЛ.