Игрок неудачно приземлился на газон после опасного момента у ворот соперников. Защитнику нужны были носилки, чтобы покинуть поле.
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"У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Далее будем информировать", – сообщили в пресс-службе сборной России.
Карьера Фернандеса в России
- Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду.
- Рожденный в Бразилии Фернандес, который выступает за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи.