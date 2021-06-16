Игрок неудачно приземлился на газон после опасного момента у ворот соперников. Защитнику нужны были носилки, чтобы покинуть поле.

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"У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Далее будем информировать", – сообщили в пресс-службе сборной России.

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