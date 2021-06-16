В конце первого тайма Россия открыла счет. Миранчук на входе в правый угол штрафной Финляндии сыграл в стенку с Дзюбой, прицелился и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку.
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Видео гола Миранчука
В среду, 16 июня, Финляндия и Россия играют в первом матче второго раунда чемпионата Европы-2020.
Источник:24 канал
В конце первого тайма Россия открыла счет. Миранчук на входе в правый угол штрафной Финляндии сыграл в стенку с Дзюбой, прицелился и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку.
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Видео гола Миранчука