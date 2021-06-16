В конце первого тайма Россия открыла счет. Миранчук на входе в правый угол штрафной Финляндии сыграл в стенку с Дзюбой, прицелился и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

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Видео гола Миранчука