Гравець невдало приземлився на газон після небезпечного моменту біля воріт суперників. Захиснику потрібні були носилки, щоб залишити поле.
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"У Маріо підозра на травму грудного відділу хребта. Він доставлений на обстеження в одну з лікарень Санкт-Петербурга. Далі будемо інформувати", – повідомили в пресслужбі збірної Росії.
Кар'єра Фернандеса в Росії
- Фернандесу 30 років, він проводив 31-й матч у складі збірної Росії. На рахунку захисника п'ять голів і три результативні передачі за національну команду.
- Народжений в Бразилії Фернандес, який виступає за московський ЦСКА, отримав російське громадянство в 2016 році. Він дебютував за збірну Росії 7 жовтня 2017 року товариському матчі проти команди Південної Кореї.