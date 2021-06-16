Гравець невдало приземлився на газон після небезпечного моменту біля воріт суперників. Захиснику потрібні були носилки, щоб залишити поле.

До слова Як Росія на силу відкрила рахунок у матчі з Фінляндією: ще один гол фінів скасували – відео

"У Маріо підозра на травму грудного відділу хребта. Він доставлений на обстеження в одну з лікарень Санкт-Петербурга. Далі будемо інформувати", – повідомили в пресслужбі збірної Росії.

Кар'єра Фернандеса в Росії