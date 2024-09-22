Малиновского прооперировали после ужасной травмы: фото из больницы

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил жуткую травму во время поединка Серии А против Венеции. Футболист вывихнул голеностопный сустав и получил перелом малоберцовой кости.

В начале второго тайма Руслан Малиновский неудачно выполнил подкат, сильно травмировав ногу. Кадры жуткого повреждения хавбека "грифонов" шокировали болельщиков.

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Как чувствует себя Малиновский после операции

Медицинская бригада Дженоа на носилках забрала Руслана с поля. Сразу же футболиста доставили в больницу.

В воскресенье, 22 сентября, пресс-служба "грифонов" отчиталась о состоянии своего игрока. Малиновский был успешно прооперирован в клинике. Сейчас Руслан чувствует себя хорошо.

Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведена профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни начнет реабилитацию на базе клуба,

– говорится в сообщении клуба.

Малиновский в больнице / фото Дженоа

Сколько пропустит Малиновский