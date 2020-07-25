Четвертая ракетка мира Роджер Федерер больше не сыграет в сезоне 2020 из-за травмы. Швейцарский теннисист планирует вернуться на корт в начале 2021 года.

Когда вернется Федерер

Северин Лутц, тренер 38-летнего Роджера, рассказал, как швейцарец восстанавливается после повторной операции на колене. Об этом информирует rts.ch.

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По словам тренера, восстановление Федерера идет по плану и в августе он начнет тренировки с ракеткой.

"У Роджера все хорошо. Я бы даже сказал очень хорошо, но это не удивительно, если вы знаете, какой он жизнерадостный. Он уже вернулся к физическим нагрузкам, а в середине августа сделает следующий шаг – возьмет в руки ракетку", – сказал Лутц.

В планах Федерера сыграть на Australian Open-2021, который состоится в январе-феврале.

Наши планы не изменились – Роджер хочет вернуться на корт на Australian Open-2021, если он состоится. Но еще открытый вопрос на тему того, будет ли он играть на других турнирах перед стартом Открытого чемпионата Австралии,

– заявил Лутц.

Что известно о травме Федерера