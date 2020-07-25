Травма Федерера: тренер Роджера назвал дату возвращения теннисиста
Четвертая ракетка мира Роджер Федерер больше не сыграет в сезоне 2020 из-за травмы. Швейцарский теннисист планирует вернуться на корт в начале 2021 года.
Когда вернется Федерер
Северин Лутц, тренер 38-летнего Роджера, рассказал, как швейцарец восстанавливается после повторной операции на колене. Об этом информирует rts.ch.
Примечательно: Завершит лм Роджер Федерер карьеру в 2021 году: ответ тренера
По словам тренера, восстановление Федерера идет по плану и в августе он начнет тренировки с ракеткой.
"У Роджера все хорошо. Я бы даже сказал очень хорошо, но это не удивительно, если вы знаете, какой он жизнерадостный. Он уже вернулся к физическим нагрузкам, а в середине августа сделает следующий шаг – возьмет в руки ракетку", – сказал Лутц.
В планах Федерера сыграть на Australian Open-2021, который состоится в январе-феврале.
Наши планы не изменились – Роджер хочет вернуться на корт на Australian Open-2021, если он состоится. Но еще открытый вопрос на тему того, будет ли он играть на других турнирах перед стартом Открытого чемпионата Австралии,
– заявил Лутц.
Что известно о травме Федерера
- У Федерера травма колена, о которой стало известно на Australian Open-2020.
- Швейцарец вышел в полуфинал и, несмотря на боль, отыграл весь поединок против Новака Джоковича. Федерер никогда не снимался с матчей.
- Впоследствии Роджер сообщил, что вернется на корт летом из-за операции.
- Однако швейцарцу пришлось сделать еще одну операцию. Поэтому до конца сезона Федерер не сыграет.