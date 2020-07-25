Четверта ракетка світу Роджер Федерер більше не зіграє у сезоні 2020 через травму. Швейцарський тенісист планує повернутися на корт на початку 2021 року.

Коли повернеться Федерер

Северин Люти, тренер 38-річного Роджера, розповів, як швейцарець відновлюється після повторної операції на коліні. Про це інформує rts.ch.

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За словами тренера, відновлення Федерера йде по плану і в серпні він почне тренування з ракеткою.

"У Роджера все добре. Я б навіть сказав дуже добре, але це не дивно, якщо ви знаєте, який він життєрадісний. Він уже повернувся до фізичних навантажень, а в середині серпня зробить наступний крок – візьме в руки ракетку", – сказав Люти.

У планах Федерера зіграти на Australian Open-2021, який відбудеться у січні-лютому.

Наші плани не змінилися – Роджер хоче повернутися на корт на Australian Open-2021, якщо він відбудеться. Але ще відкрите питання на тему того, чи буде він грати на інших турнірах перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії,

– заявив Люти.

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