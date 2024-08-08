Все из-за травмы плеча центрального защитника Максима Дячука. У футболиста диагностировали повреждение крестцово-акремиального сочленения.

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Прогноз от врачей

Сообщается, что через неделю после этого игроку была проведена операция в Варшаве. Она прошла успешно.

Максиму сделали реконструкцию повреждения. 21-летний защитник уже начал реабилитацию.

Отмечается, что ориентировочный срок восстановления – шесть недель. Это означает, что Дячук точно не поможет команде в квалификации еврокубков и пропустит минимум пять стартовых туров УПЛ.

Справка. Максим Дячук дебютировал за первую команду Динамо в марте 2023 года. С тех пор он провел за киевлян 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что "бело-синие" уже без травмированного защитника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 с Рейнджерс. Ответный матч состоится 13 августа в 21:45 в Глазго.