Все из-за травмы плеча центрального защитника Максима Дячука. У футболиста диагностировали повреждение крестцово-акремиального сочленения.
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Прогноз от врачей
Сообщается, что через неделю после этого игроку была проведена операция в Варшаве. Она прошла успешно.
Максиму сделали реконструкцию повреждения. 21-летний защитник уже начал реабилитацию.
Отмечается, что ориентировочный срок восстановления – шесть недель. Это означает, что Дячук точно не поможет команде в квалификации еврокубков и пропустит минимум пять стартовых туров УПЛ.
Напомним, что "бело-синие" уже без травмированного защитника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 с Рейнджерс. Ответный матч состоится 13 августа в 21:45 в Глазго.