Усе через травму плеча центрального захисника Максима Дячука. У футболіста діагностували пошкодження клічично-акреміального зчленування.
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Прогноз від лікарів
Повідомляється, що через тиждень після цього гравцю було проведено операцію у Варшаві. Вона минула успішно.
Максиму зробили реконструкцію пошкодження. 21-річний захисник уже розпочав реабілітацію.
Зазначається, що орієнтовний строк відновлення – шість тижнів. Це означає, що Дячук точно не допоможе команді у кваліфікації єврокубків та пропустить щонайменше п'ять стартових турів УПЛ.
Нагадаємо, що "біло-сині" вже без травмованого захисника у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграли внічию 1:1 з Рейнджерс. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня о 21:45 у Глазго.