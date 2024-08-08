Лишь недавно Артем Довбик присоединился к римской Роме, как в Италию может переехать другой украинский форвард. Речь идет о Владиславе Ванате.

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Новый-старый претендент на Ваната

Итальянский Интер серьезно заинтересовался основным нападающим Динамо. "Нерадзурри" проявляло интерес к футболисту еще в прошлом году, когда скауты клуба Серии А побывали на нескольких поединках киевлян.

Однако у Ваната есть солидный конкурент на трансфер в Интер. Речь идет о форварде австрийского Зальцбурга Кариме Конате. Но средства, которые хотят выручить австрийцы за своего игрока, могут отпугнуть представителей действующего чемпиона Италии. Зальцбург хочет заработать на продаже форварда по меньшей мере 25 миллионов евро.

К слову. Зато стоимость трансфера Ваната составляет 10 миллионов евро (данные Transfermarkt). Контракт Владислава с Динамо истекает 30 июня 2027-го года.

Интересно, что именно Зальцбург является потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Жребий свел в одно противостояние триумфаторов пар Зальцбург – Твенте и Динамо – Рейнджерс.

Киевляне в первом матче упустили победу на последних секундах 1:1. Зальцбург благодаря дублю Мауритса Кьергора обыграли Твенте 2:1.

Добавим, что Ванат результативно начал новый сезон-2024/2025. Владислав принял участие во всех трех матчах "бело-голубых", в которых забил гол и отдал два ассиста.