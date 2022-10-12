Неутешительные новости для Динамо: вратарь киевлян вылетел на полгода из-за тяжелой травмы

В лазарете киевлян сейчас находятся два основных вратаря – Георгий Бущан и Денис Бойко. Последний порвал "кресты" в матче с Рухом и теперь ожидает операцию.

Киевское Динамо продолжает страдать из-за травм ключевых игроков. В сентябре тяжелые повреждения получили Георгий Бущан и Николай Шапаренко.

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Этих игроков мы не увидим в этом году. А в игре против Руха травму получил второй кипер Динамо Денис Бойко, не смог доиграть матч.

Перед игрой с Ренном в Лиге Европы тренер "бело-синих" Мирча Луческу подтвердил серьезную травму Дениса. Кипер будет вне игры полгода.

У нас остался только один здоровый вратарь – Руслан Нещерет. Он и будет играть с Ренном. Он тренируется с нами всего 10 дней, поскольку сам восстановился после травмы, но мы верим в него и доверяем ему. У Бойко ситуация почти как у Шапаренко – крестообразная связка. Он должен остаться вне футбола около 6 месяцев. На медицинской консультации в Барселоне ему сказали, что нужна операция,

– сообщил румынский специалист.

34-летний кипер является питомцем Динамо. После карьеры в Кривбассе, Днепре, Бешикташе и Малаге он вернулся в Киев в 2018 году. В нынешнем сезоне Денис провел 5 матчей, три из которых отстоял на "ноль".

Провальный старт Динамо

Сезон складывается для "Динамо" крайне неудачно. Киевляне не сумели пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив в последнем раунде отбора Бенфике.

Кроме того, в Лиге Европы у подопечных Мирчи Луческу 0 очков после трех игр. Динамо проиграло Фенербахче (1:2), АЕКу (0:1) и Ренну (1:2).

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В чемпионате дела тоже плохи. Динамо стартовало с двух поражений, из-за чего сейчас занимает только восьмую строчку. Отставание от лидера УПЛ Днепра-1 составляет шесть очков.